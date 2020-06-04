Белорусские шашисты выиграли у команды Украины в матчевой онлайн-встрече

Фото Белорусской федерации шашек
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашисты победили соперников из Украины в матчевой онлайн-встрече, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.
Состязания прошли по 100-клеточным шашкам в формате двух туров 12 на 12. Белорусы выиграли со счетом 25:23.
В недавней матчевой онлайн-встрече белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27.
Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой онлайн-встрече
В первом туре спортсмены завершили партии вничью со счетом 12:12. Во втором туре сильнее оказалась сборная Нидерландов - 15:9.
Как отметили в Белорусской федерации шашек, матчевые встречи проводились во время подготовки к Кубку наций, который начнется в середине июня.-0-