Белорусские спортсменки завоевали две награды ЧЕ по боксу в Испании

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две награды чемпионата Европы по боксу, который завершился 31 августа в Алькобендасе (Испания), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
Белоруска Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, без труда прошла квалификационные поединки. В финальной схватке за награду высшей пробы раздельным решением судей она уступила спортсменке из Турции Элиф Гюнери - 2:3. Ранее бронзовую медаль континентального форума завоевала белоруска Юлия Апанасович (54 кг).
За медали турнира соревновались около 200 спортсменок.
На прошлом чемпионате Европы белоруски Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды.
Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.-0-