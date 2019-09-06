Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит 1-8 сентября в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В личном первенстве на высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Ольга Силкина, набрав 1368 баллов. Тем самым она завоевала олимпийскую лицензию. Второе место досталось итальянке Елене Мичели (1357). Замкнула тройку лидеров спортсменка из Великобритании Кейт Френч (1357).
Белоруски Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Ольга Силкина также поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам командного турнира. Серебро досталось сборной Великобритании, бронза у спортсменок из Германии.-0-
Фото Белорусской федерации современного пятиборья