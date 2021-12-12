Белорусские спортсмены выиграли 8 наград ЧМ по таиландскому боксу

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли 8 наград на чемпионате мира по таиландскому боксу среди мужчин и женщин в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные медали на счету Андрея Кулебина (весовая категория 71 кг) и Дарьи Бельковой (63,5 кг). Бронзовые награды выиграли Даниил Ермоленко (60 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Евгений Волчек (86 кг), Федор Колтун (свыше 91 кг), Татьяна Поддубная ( 67 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).

Также отметим успешное выступление белорусских спортсменов в состязаниях среди юношей и девушек, где белорусская команда выиграла 6 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей. Чемпионами мира в данной возрастной категории стали Тимофей Шуляк, Алина Сазанович, Екатерина Сахарова, Владислав Абрамович, Максим Волоткович и Вадим Шепетюк.

В стартах юниоров и юниорок, которые также прошли в рамках планетарного форума, у белорусов золото, два серебра и бронза. Награду высшей пробы завоевал Илья Сырыцкий.

Напомним, что 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет на своей сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций, в том числе организации, отвечающей за развитие тайского бокса (IFMA).-0-