Белорусские спортсмены выиграли две медали в заключительный день ЧЕ по борьбе в Польше

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли две награды в заключительный день чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Варшаве (Польша). Серебро завоевал Радик Кулиев, выступающий в весовой категории 82 кг, а бронза на счету Николая Стадуба (97 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Радик Кулиев записал на свой счет виктории над Ранет Кальйола из Эстонии – 7:3, немцем Ханнеса Вагнера – 3:1 и Раджбека Бисултанова из Дании – 1:1 по последнему действию. В финале борец из Гродно встречался с Адланом Акиевым из России.

Начало поединка сложилось под диктовку атлета из соседней страны, который повел в счете 5:0. После перерыва Радик Кулиев постарался отыграться, однако, получив балл за активность, развить успех дальше не смог, и победу праздновал его соперник – 1:11. Бронзовые медали завоевали немецкий спортсмен Ханнес Вагнер и грузин Айвенго Рикадзе.

Николай Стадуб на своем турнирном пути победил грузина Георгия Мелия – 7:3, Арви Мартина Саволайнена из Финляндии – 4:0, однако уступил в полуфинале венгру Балашу Кишу. В схватке за бронзу борец из Молодечно преодолел сопротивление азербайджанца Замира Магомедова – 3:1. Вторая бронза обрела итальянскую прописку благодаря Николозу Кахелашвили. Золото выиграл россиянин Муса Евлоев. Серебро пришлось впору Балашу Кишу.

В весе 72 кг Белорус Антон Коробов завершил борьбу за награды после поражения в 1/8 финала от украинца Максима Евтушенко – 1:7, ставшего обладателем бронзы. Вторая награда аналогичного достоинства была вручена венгру Роберту-Аттиле Фритчу. Победу в турнире праздновал грузин Шмаги Болквадзе, который в решающей схватке был сильнее армянина Малхаза Амояна, завоевавшего золото. Стоит отметить, что данный финальный поединок судил белорусский арбитр Евгений Ародь.

Таким образом, белорусские спортсмены выиграли на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве семь наград. В схватках представителей вольного стиля бронзовые медали записали на свой счет Али Шабанов (86 кг) и Хаджи Раджабов (92 кг). В женской борьбе чемпионкой континента стала Ирина Курочкина (57 кг), а Вероника Иванова (62 кг) праздновала бронзовый успех. В турнире борцов греко-римского стиля Кирилл Маскевич (87 кг) и Радик Кулиев (82 кг) выиграли два серебра, а Николай Стадуб (97 кг) - бронзу. -0-