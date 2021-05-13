Белорусские спортсмены выступят на командном ЧЕ по спортивной ходьбе в Чехии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят на командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который 16 мая пройдет в Падебрадах (Чехия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В стартах мужчин выступят: Дмитрий Дюбин, Никита Коляда, Дмитрий Лукьянчук, Александр Ляхович (все на дистанции 20 км), Анатолий Гомелев и Владимир Колесник (оба - 50 км).

В женских состязаниях Беларусь представят: Валерия Комель, Анастасия Раровская, Виктория Рощупкина и Анна Терлюкевич (все - 20 км), Надежда Дорожук, Анастасия Родькина и Анастасия Яцевич (все - 35 км). Кроме того, Елизавета Гришкевич примет участие в стартах юниорок на 10 км дистанции.

Участники командного чемпионата Европы по спортивной ходьбе будут бороться не только за награды турнира, но и за возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. На данный момент путевками на Игры уже обладают представители Беларуси Анна Терлюкевич, Виктория Рощупкина (обе - 20 км) а также Дмитрий Дюбин (50 км).-0-