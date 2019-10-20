Белорусские спортсмены заняли 13-е место в мэдисоне на ЧЕ по велоспорту на треке в Нидерландах

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Евгений Королек и Роман Тишков заняли 13-е место в мэдисоне на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшими в данной дисциплине у мужчин стали датчане Лассе Норман Хансен и Михаэль Морков. Серебро у голландцев Юри Гавика и Яна ван Схипа. Бронзовые медали на счету Максимилиана Бейера и Тео Рейнхардта.

В женском мэдисоне белоруски Полина Пивоварова и Инна Савенко также завершили состязания на 13-й строчке итогового протокола. В тройке сильнейших - велосипедистки из Дании (Амали Дидриксен/Юли Лет), Великобритании (Кэти Арчибальд/Лаура Кенни) и Нидерландов (Эми Питерс/Кирстен Вильд).

В гите у мужчин представитель Беларуси Владислав Новик завершил состязания на 18-м месте. Первенствовал француз Квентин Лафарж. Серебро у Тео Боса из Нидерландов, бронза досталась еще одному французу Мишелю Д'Альмейде.

В женском гите белоруски не выступали, а завершилось все триумфом россиянок Анастасия Воинова стала чемпионкой Европы, Дарья Шмелева с серебром. На третьем месте украинка Елена Старикова.

В итоговом медальном зачете впереди всех оказалась команда Нидерландов (5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Белорусская команда благодаря Татьяне Шараковой, выигравшей в Апелдорне серебро и бронзу, обосновалась на 10-й позиции. Всего на пьедестал чемпионата Европы по велоспорту на треке поднимались представители 14-ти сборных.-0-