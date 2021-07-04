Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Максим Маркевич и Олег Михалевич завоевали бронзу чемпионата мира по спортивной акробатике в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В соревнованиях мужских пар белорусы заработали у судей оценку 28,680 балла. Этот результат позволял Максиму Маркевичу и Олегу Михалевичу долгое время лидировать. Но в итоге золото завоевали россияне Тимофей Иванов и Максим Караваев (29,790). Серебро у Робина Кассе и Ноама Пателя из Бельгии (28,840).

В турнире смешанных пар белорусы Илья Фоменков и Виктория Ахотникова заняли 5-е место (28,560). Победили в этом виде россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова с оценкой 30,030 балла.-0-