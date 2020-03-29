29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские тайбоксеры тренируются в штатном режиме, рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу Виталий Тишуров.

"Все в порядке, сейчас атлеты находятся на индивидуальной подготовке со своими личными тренерами. За спортсменами внимательно наблюдают врачи. Тренировки проходят в штатном режиме, нам надо держать форму, - отметил Виталий Тишуров. - Наблюдаем мировую ситуацию с коронавирусом, чтобы скорректировать план состязаний. В частности, у нас был на неопределенный срок перенесен чемпионат Беларуси по тайскому боксу. Думаю, когда вся эта ситуация вокруг COVID-19 уляжется, он станет для белорусских спортсменов первым серьезным турниром после непродолжительной паузы".

Наставник сборной добавил, что все гигиенические меры спортсменами применяются, также отслеживается самочувствие атлетов.

Последним крупным стартом для белорусских тайбоксеров в ноябре стал чемпионат Европы-2019 по муай-тай в Минске, который прошел во Дворце спорта. На этих состязаниях белорусы завоевали 20 наград (5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых).-0-