Белорусские танцоры не пробились в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию в Швеции

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук не пробились в произвольную программу в спортивных танцах на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили ритм-танец белорусского дуэта в 51,15 балла. Это 28-е место в протоколе. Для продолжения турнирной борьбы им необходимо было занимать место не ниже 20-го.

Тройку сильнейших после первого вида программы в спортивных танцах возглавили российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,15 балла). Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05), замыкают тройку лидеров их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15).-0-