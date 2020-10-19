Белорусские теннисистки сохранили свои места в мировом рейтинге перед турниром в Остраве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все ведущие белорусские теннисистки остались на прежних позициях в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко сохранила за собой 12-е место, имея в активе 3675 очков, Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, набрав 3122 балла, Александра Саснович занимает 93-е место, имея 798 очков, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 130-е место. На этой неделе Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс.

Топ-10 нового рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,

10. Серена Уильямс (США) - 4080.

В мужском мировом рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов опустился с 85-го на 87-е место, имея 755 зачетных баллов, у Ильи Ивашко 478 очков и 129-я позиция. 18 октября Егор Герасимов пробился в основную сетку на турнире в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро. Сегодня его соперником в поединке 1/16 финала будет немец Даниэль Альтмайер, занимающий 124-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11740 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

5. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,

6. Даниил Медведев (Россия) - 5890,

7. Александр Зверев (Германия) - 4855,

8. Андрей Рублев (Россия) - 3429,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3180,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.-0-