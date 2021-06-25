Белорусские теннисисты узнали соперников на старте Уимблдона

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне состоялась жеребьевка стартового раунда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде четвертая ракетка мира Арина Соболенко сыграет в 1/64 финала с румынкой Моникой Никулеску, занимающей 175-е место в мировом рейтинге. Виктория Азаренко (14-й номер рейтинга WTA) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (161). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной американкой Коко Вандевеге (203).

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (72) начнет третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" встречей с британским теннисистом Джеем Кларком (233). Соперником Ильи Ивашко (87) будет испанец Хауме Муньяр (69).

Матчи 134-го Уимблдонского турнира пройдут с 28 июня по 10 июля. В этом году его общий призовой фонд составит 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-