Белорусские тяжелоатлеты определились с составом на ЧМ-2019

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды Беларуси определились с составом на чемпионат мира-2019, который с 18 по 27 сентября пройдет в Паттайе (Таиланд), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусского тяжелоатлетического союза.

Наставники белорусов Виктор Шершуков и Валентин Короткин остановили свой выбор на следующих спортсменах: Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 кг), Александр Берсанов, Максим Мудревский (оба - 89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Орленок (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг). В стартах женщин ставка сделана на Юлию Асаенок (45 кг), Дарью Наумову и Дину Сазоновец (обе - 76 кг).

Ассоциация тяжелой атлетики Таиланда, чьи штангисты оказались в центре допингового скандала, взяла на себя письменные односторонние обязательства об отказе от участия своих спортсменов в международных стартах, но сохранила за собой право организовать чемпионат мира 2019 года.-0-