Белорусские воднолыжники пробились в финал I Всемирных пляжных игр в Катаре

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по прыжкам с трамплина на водных лыжах в программе первых Всемирных пляжных игр проходят в заливе Leqtaifiya Lagoon в Дохе (Катар). В женской квалификации второй результат среди одиннадцати участниц показала Анна Стрельцова - 46,9 м. Еще одна белоруска Александра Данишевская выполнила прыжок на 43,4 м и заняла шестое место, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

Шесть лучших воднолыжниц выступят в финале 14 октября. В этот же день вступит в борьбу за награды в прыжках с трамплина и белорус Степан Шпак.

"Ранее доводилось выступать на этой акватории в Катаре. В результаты воднолыжников могут вносить коррективы определенные погодные условия, к примеру, сильный ветер. В женской квалификации спортсменки показали не самые далекие прыжки, возможно, погодные условия оказали свое влияние", - прокомментировал результаты женской квалификации главный тренер национальной сборной Беларуси по водным лыжам Олег Девятовский.

I Всемирные пляжные игры продлятся в Дохе до 16 октября. Более 1240 атлетов разыграют медали в 14 спортивных дисциплинах.

Всемирные пляжные игры будут проводиться один раз в 2 года под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). -0-