Белорусские волейболистки победили Азербайджан на старте Евролиги

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки победили Азербайджан со счетом 3:2 (25:13, 21:25, 25:10, 26:28, 19:17) на старте золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который завершился на "Чижовка-Арене", подопечные Петра Хилько с первых минут захватили инициативу. На подаче пасующей Анастасии Кононович гостьи не смогли принять мяч семь раз подряд. В такой ситуации белоруски уверенно контролировали ход встречи. Однако стабильно действовать на протяжении всей игры подопечным Петра Хилько не удалось. Слабый прием хозяев площадки позволил подопечным Джованни Капрары перевести игру в пятую партию, где блоком и атаками первым темпом белоруски смогли доказать свое преимущество. Наиболее результативными игроками у хозяев площадки стали Надежда Столяр (17 очков) и Анна Климец (13 очков), у азербайджанок - Анастасия Бессонова (15).

В другом матче группы С волейболистки Испании обыграли Финляндию - 3:1. Во втором туре золотой Евролиги женская сборная Беларуси 29 мая сыграет в Минске с Финляндией.-0-