Белорусские волейболистки уступили Швейцарии, завершив выступление на чемпионате Европы без единой победы

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси пятым кряду поражением завершили выступление на чемпионате Европы в словацкой Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном поединке предварительной стадии белоруски уступили еще одному аутсайдеру турнира команде Швейцарии со счетом 1:3 (25:19, 18:25, 27:29, 21:25). Самой результативной в составе белорусской команды стала Анна Климец - на ее счету 21 очко.
Таким образом, на групповом этапе белорусские волейболистки потерпели пять поражений и заняли последнее место. До сегодняшней неудачи они уступили россиянкам (0:3), испанкам (1:3), словачкам (2:3) и немкам (0:3).
Итоговое положение команд в группе D: Германия - 14 очков, Россия - 13, Словакия - 8, Испания - 5, Швейцария - 4, Беларусь - 1.
В 1/8 финала континентального первенства выходят по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-