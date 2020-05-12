Белорусские волейбольные сборные занимают места в шестом десятке рейтинга FIVB

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд мира, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Подопечные Виктора Бекши занимают 56-ю позицию, набрав 106 очков. Столько же пунктов на счету волейболистов из Тринидада и Тобаго, Португалии и Хорватии.

Тройку сильнейших составили команды Бразилии (427 очков), Польши (384) и США (365). В десятке сильнейших также дружины России (317), Аргентины (291), Франции (291), Италии (288), Ирана (279) и Японии (269).

Что касается женской дружины, то подопечные Дениса Матвеева находятся на 55-й позиции рейтинга с 95 пунктами.

Первое место у волейболисток Китая (391). Следом за ними в десятке сильнейших следуют дружины США (382), Бразилии (328), Италии (300), Турции (285), Сербии (280), Японии (277), России (275), Доминиканской Республики (272) и Республики Корея (261).

FIVB с 1 февраля внедрила новую систему подсчета мирового рейтинга национальных сборных, который учитывает все результаты с 1 января 2020 года. Суть новой системы заключается в использовании алгоритма, который рассчитывает степень вероятности всех шести возможных результатов матча (3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 1:3, 2:3). Степень вероятности счета в матче основывается на положении соперников в рейтинге и статистике личных встреч между ними.

Количество начисленных очков и тех, что вычитаются, зависят от соотношения предсказуемого и фактического результатов. Чем ближе фактический результат к предполагаемому, тем меньшее количество очков будет начислено и вычтено у обеих команд. Чем дальше фактический результат от предполагаемого, тем больше очков будет начислено или вычтено у дружин соответственно.

Алгоритм включает в себя также фактор ценности матча. На Олимпийских играх он максимальный, следовательно, и количество очков, которые пополнят мировой рейтинг той или иной команды, будет большим. Далее идут матчи финальной стадии чемпионата мира, поединки Лиги наций, Кубка мира, континентальные чемпионаты, квалификация на Олимпиаду и встречи Кубка претендентов (отбор в Лигу наций).-0-