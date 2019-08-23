Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Лобастов завоевал золотую медаль в суперспринте чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он преодолел дистанцию за 14 мин. 47,5 сек. На второй позиции разместился атлет из Чехии Витеслав Хорниг, проиграв лидеру гонки 3,6 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский, отставший от белорусского спортсмена на 13 сек.

Сегодня за медали в суперспринте поборются белорусские юниорки и 10 атлетов из взрослой сборной.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Завершатся состязания 25 августа. Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось здесь в 1999 году.-0-