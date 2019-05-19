Белорусский боксер Иван Баранчик проиграл Джошу Тейлору в полуфинале турнира WBSS в Великобритании

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Баранчик уступил Джошу Тейлору в полуфинале турнира второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок прошел в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) на арене The SSE Hydro. Основные события в поединке произошли в пятом и шестом раундах. Белорусский боксер смог серией ударов рассек бровь сопернику, и продолжал контролировать ситуацию на ринге до перерыва. В шестом раунде Джош Тейлор во встречной контратаке нанести удар, которым отправил белоруса в нокдаун. Далее Джош Тейлор продолжал тактически грамотно проводить поединок, действуя на средней от соперника дистанции. Шотландец выиграл бой по решению судей - 115:111.
Прошедший поединок в Глазго также был за титул чемпиона по версии WBC Silver, IBF World.
Следующий поединок Джош Тейлор проведет во Всемирной боксерской суперсерии против американца Реджиса Прогрейса.-0-
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