Белорусский боксер Владислав Смягликов победил в первом поединке олимпийского турнира

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов (81 кг) с победы стартовал на олимпийском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет из Гомельской области выиграл у спортсмена из Самоа Ато Леау Плодицки-Фаогали. Победу белорусскому спортсмену, который действовал на ринге в своей излюбленной атакующей манере, отдали четыре из пяти обслуживавших бой судей.

"Впервые встретился с соперником из Самоа. Вначале надо было посмотреть его и понять, как против него работать. Отдам должное - на старте он выглядел неплохо. Во втором и третьем раундах я имел преимущество. Хотя еще необходимо прибавлять в движении. Все-таки это главный турнир. Никогда не прерывал подготовку, тренер все высчитывал, надеялся, что поеду в Японию. Оказалось, все не зря. Я здесь, в Токио, и выиграл первый бой. Привет первому тренеру в Гомеле Сергею Пьянову. Он очень за меня переживает", - прокомментировал свой поединок спортсмен.

Следующим соперником белорусского боксера 30 июля будет новозеландский атлет Давид Нюка.-0-

Фото Оксаны Манчук