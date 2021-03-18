Белорусский борец Али Шабанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов, пробившись в финал европейского квалификационного турнира, который стартовал в Будапеште, завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 86 кг атлет в стартовой схватке оставил не у дел грека Георгиоса Саввулидиса - 11:0. Затем по дополнительным показателям выиграл у молдаванина Петра Янулова. В полуфинале превосходство спортсмена из Беларуси был вынужден признать его соперник из Болгарии Ахмед Магамаев, которого четырехкратный призер чемпионатов мира победил со счетом 6:0.

Европейский квалификационный турнир, проходящий в столице Венгрии, завершится 21 марта. На данных соревнованиях разыгрываются по две лицензии на Олимпиаду в каждой весовой категории в каждом из трех видов борьбы. Итоговый всемирный отборочный турнир по борьбе пройдет с 6 по 9 мая в Софии. До нынешнего старта у белорусской национальной команды по вольной борьбе пропусков на Олимпиаду не было.-0-

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