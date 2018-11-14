Белорусский борец Антон Курс завоевал бронзу молодежного ЧМ в Бухаресте

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Антон Курс завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира (U-23) по греко-римской борьбе в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 87 кг он были сильнее атлета из США Джорджа Сайкса и финна Тони Метсомяки. В 1/4 финала белорус проиграл Даниэлю Хечавариа из Кубы. В утешительном раунде Антон Курс победил Йоана Димитрова из Болгарии и россиянина Гази Халилова. Победителем в категории до 87 кг стал Семен Новиков из Украины.
Молодежный чемпионат мира по борьбе проходит в столице Румынии до 18 ноября. Белорусы будут также представлены в борьбе вольным стилем и женской борьбе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.42 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.146 BYN
|2.149 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.153 BYN
|3.17 BYN