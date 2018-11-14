Белорусский борец Антон Курс завоевал бронзу молодежного ЧМ в Бухаресте

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Антон Курс завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира (U-23) по греко-римской борьбе в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 87 кг он были сильнее атлета из США Джорджа Сайкса и финна Тони Метсомяки. В 1/4 финала белорус проиграл Даниэлю Хечавариа из Кубы. В утешительном раунде Антон Курс победил Йоана Димитрова из Болгарии и россиянина Гази Халилова. Победителем в категории до 87 кг стал Семен Новиков из Украины.

Молодежный чемпионат мира по борьбе проходит в столице Румынии до 18 ноября. Белорусы будут также представлены в борьбе вольным стилем и женской борьбе.-0-