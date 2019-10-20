Белорусский борец-вольник Иван Янковский выиграл представительный международный турнир в Кемерово

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Янковский (92 кг) выиграл золото представительного международного турнира по вольной борьбе "Шахтерская слава", который завершился в Кемерово, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус был освобожден от квалификационных схваток, и вступил в борьбу за награды с четвертьфинала. В стартовом поединке он не оставил шансов россиянину Ивану Костерину. Затем, вынужден был признать превосходство минчанина Юрий Иванов из Иркутска. В решающей схватке Иван Янковский преодолел сопротивление казахстанского богатыря Абдыманапа Байгенжеева. Бронзовые медали в данной весовой категории достались Ивану Костерину и еще одному предствителю Казахстаа Илисхану Чилаеву.

За награды состязаний и солидный призовой фонд в Кемерово боролись 200 спортсменов из 29 стран мира, а также представители 14 регионов России. Золотые медали помимо представителей хозяев турнира и белорусов пришлись впору атлетам из Японии, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана.-0-