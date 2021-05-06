Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов стал обладателем олимпийской лицензии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов, выступающий в весовой категории 74 кг, стал обладателем олимпийской лицензии на мировом квалификационном турнире в Софии (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке представитель Беларуси победил чемпиона Азии 2020 года Арсалана Будажапова из Кыргызстана - 5:1. Затем была уверенная победа над Михаилом Савой из Молдовы - 11:1. В четвертьфинале под напором Магомедхабиба Кадимагомедова не устоял бронзовый призер Игр-2016 Сонер Демирташ из Турции - 8:4. В схватке за место в решающей стадии соревнований белорусский "вольник" победил чемпиона Европы 2021 года Таймураза Салказанова из Словакии.

К сожалению, еще двое белорусских спортсменов Владислав Андреев (57 кг) и Нюргун Скрябин (65 кг), проиграв в поединках 1/8 финала, потеряли шансы на завоевание олимпийских лицензий.

Согласно регламенту состязаний спортсмены, пробившиеся в финал, становятся обладателями олимпийской лицензии. Вторую лицензию в категории 74 кг выиграл украинец Василий Михайлов. С ним белорусский спортсмен встретится в финале 7 мая.

Таким образом, на счету сборной Беларуси по вольной борьбе стало четыре олимпийские лицензии. Ранее в этом стиле борьбы успеха добились Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг).

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В турнире борцов вольного стиля будет разыграно шесть комплектов наград.-0-