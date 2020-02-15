Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал золото на ЧЕ в Риме 

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель сборной Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов (весовая категория 79 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Магомедхабиб Кадимагомедов в финале одолел россиянина Магомеда Рамазанова. На третью ступень пьедестала поднялись украинец Василий Михайлов и азербайджанец Джабраил Гасанов.

Еще один представитель белорусской команды Нюргун Скрябин (65 кг) завоевал серебро, уступив в схватке за золотую награду россиянину Курбану Шираеву.

Бронзовые медали достались Эрику Арушаняну из Украины и представителю Азербайджана Али Рахимзаде.

Как сообщалось, ранее белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг) завоевали золотые награды континентального форума. Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг) поднимались на третью ступень пьедестала почета.

Белоруска Ксения Станкевич стала третьей на ЧЕ по борьбе в Риме Ксения Станкевич в поединке за бронзовую награду одержала победу над спортсменкой из Молдовы Эмилией Будяну.

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы-2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).-0-