Белорусский десятиборец Виталий Жук стал 13-м на ЧМ в Дохе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский десятиборец Виталий Жук занял 13-е место на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого дня соревнований Виталий занимал 17-ю позицию в промежуточном протоколе. Проведя на хорошем уровне бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья и бег на 1500 м, легкоатлет переместился на итоговое 13-е место с суммой 8058 очков.

Победу в состязаниях спортсменов-универсалов праздновал немец Никлас Кауль - 8691 очко, для которого это персональный рекорд. Майкель Уйбо из Эстонии с серебром - 8604 пункта. Бронза у канадца Дамиана Уорнера - 8529 баллов.-0-