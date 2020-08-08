Белорусский форвард Виталий Лисакович перешел в московский "Локомотив"

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович перешел из солигорского "Шахтера" в московский "Локомотив", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт с 22-летним белорусом рассчитан на четыре года. Виталий Лисакович будет выступать в "Локомотиве" под 88-м номером. В недавно завершившемся чемпионате России железнодорожники завоевали серебряные медали, получив право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Виталий Лисакович провел за "Шахтер" 18 матчей, забив 9 мячей. Всего с 2016 года в составе солигорской команды он сыграл 61 поединок, 20 раз поразив ворота соперников.

7 августа в матче за Суперкубок России футболисты "Локомотива" уступили действующему чемпиону страны питерскому "Зениту" с результатом 1:2, а стартовый матч нового сезона российской премьер-лиги проведут 11 августа в Казани против местного "Рубина".

В прошлые годы в составе московского "Локомотива" выступали более десятка белорусских футболистов. Самых громких успехов добился защитник Сергей Гуренко, который за девять сезонов вместе с товарищами по команде стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, выиграл Кубок страны и трижды - Суперкубок.-0-