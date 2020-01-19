Белорусский фристайлист Макар Митрофанов занял 5-е место на этапе Кубка Европы в Швейцарии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Макар Митрофанов занял 5-е место на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике среди юниоров в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка белоруса 62,39 балла. Первые три места оставили за собой швейцарские летающие лыжники. Золото выиграл Ноа Рот (99,75), серебро на счету Пирмина Вернера (95,17), бронза у Андрина Шедлера (87,42).
Что касается остальных представителей белорусской команды, то Андрей Кузьмин замкнул восьмерку сильнейших, а Юрий Белый занял 14-е место.-0-