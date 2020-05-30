Белорусский гандболист Алексей Ушал перешел в венгерский клуб "Орошхаза"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линейный минского СКА Алексей Ушал в следующем сезоне будет выступать в составе гандболистов венгерского клуба "Орошхаза", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В недавно завершившемся сезоне 30-летний Алексей Ушал вместе с товарищами по армейской команде стал серебряным призером чемпионата Беларуси, а ранее выигрывал Кубок страны. Он также выступал в минском "Аркатроне", гродненском "Крононе", "Гомеле" и Брестском гандбольном клубе имени Мешкова.

Нынешний чемпионат Венгрии был прерван в середине марта. В 18 проведенных матчах гандболисты "Орошхазы" набрали 10 очков, находясь на 11-м месте среди 14 участников турнира.

Кроме Алексея Ушала минский СКА покидают еще несколько игроков основного состава. В частности, в австрийский "Швац" переходит опытнейший голкипер Алексей Кишов, а его коллега по амплуа Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан продолжат карьеру в стане чемпиона Украины запорожского "Мотора". Там они будут играть вместе с еще двумя белорусскими гандболистами Борисом Пуховским и Максимом Бабичевым. Кроме того, игровую карьеру завершили Иван Бровко и Денис Рутенко.-0-