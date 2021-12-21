Белорусский гандболист Никита Вайлупов претендует на место в символической сборной мира 2021 года

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правый крайний гандбольной сборной Беларуси и клуба "Мешков Брест" Никита Вайлупов претендует на попадание в символическую сборную мира за 2021 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский гандболист включен в список для голосования, которое одиннадцатый год подряд проводит авторитетный портал handball-planet.com. В опросе по определению лучшего игрока и символической сборной принимают участие авторитетное жюри, а также болельщики со всего мира. Свой голос за кандидатов можно отдать до 10 января 2022 года.

В прошлые годы лучшими гандболистами планеты по два раза становились представитель Франции Никола Карабатич (2014, 2015), датчанин Миккель Хансен (2016, 2019) и норвежец Сандер Сагосен (2018, 2020). В голосовании также побеждали венгр Ласло Надь (2011), чех Филип Йиха (2012), хорват Домагой Дувняк (2013), серб Арпад Штербик (2017).-0-