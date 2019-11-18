Белорусский хоккеист Артем Кислый - лучший бомбардир полуфинала Континентального кубка IIHF

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана", завоевавшие путевку в решающий раунд Континентального кубка IIHF, вошли в число лидеров во многих статистических номинациях полуфинального раунда в Кракове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Форвард гродненцев Артем Кислый с 4 (3+1) очками возглавил список бомбардиров. По три результативных действия записали на свой счет игроки "Немана" Егор Степанов (3+0), Артем Левша (1+2) и Никита Ремезов (0+3), который стал лучшим ассистентом. Еще у шестерых хоккеистов, среди которых игроки "Немана" Артем Левша и Роман Малиновский, по два результативных паса.

Подопечный Сергея Пушкова Виктор Туркин выиграл 23 из 34 вбрасываний (67,65%), уступив в этом компоненте лишь Ивану Кучину из казахстанского "Бейбарыса" - 28 из 39 (71,79%).

По итогам полуфинального раунда Континентального кубка IIHF "Неман" занял первое место в группе F, опередив "Краковию", "Донбасс" и "Бейбарыс". В решающей стадии соревнований команда из Гродно вновь сыграет с польским клубом, который выиграл вторую путевку в споре с украинским "Донбассом", а также датским "Сендерийске" и британским "Ноттингемом". Место проведения финального раунда определится в начале декабря, а сам турнир пройдет с 10 по 12 января 2020 года.-0-