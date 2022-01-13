Белорусский хоккеист Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Владислав Колячонок дебютировал в Национальной хоккейной лиге в составе "Аризоны Койотис", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебют Колячонка, выбранного во втором раунде драфта НХЛ-2019, пришелся на домашний матч "койотов" против "Торонто". Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Белорус отыграл на льду 12 минут, провел 7 силовых приемов и заработал показатель полезности +1. До вызова в сильнейшую лигу планеты в нынешнем сезоне защитник выступал за фарм-клуб "Аризоны" в АХЛ - "Тусон Роудраннерс", где в 19 играх набрал 6 очков (2+4).

Таким образом, Владислав Колячонок стал 14-м белорусом в истории, сыгравшим хотя бы один матч в НХЛ. В текущем сезоне он стал третьим хоккеистом в Лиге из нашей страны, составив компанию Егору Шаранговичу и Алексею Протасу.-0-