Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб "Подхале"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб "Подхале" из Нового Тарга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Ранее Андрей Гусов возглавлял другой польский клуб - ГКС "Тыхи". С ним он выиграл два титула чемпионов Польши, Кубок и Суперкубок Польши, однако в январе 2020 года покинул дружину.

"Подхале" также не чужой клуб для белорусского специалиста. Андрей Гусов в 1994-1997 годах был одним из лучших игроков в составе "эдельвейсов", как еще называют команду болельщики. Вместе с ними белорус трижды становился чемпионом страны как игрок. Проведя в форме дружины из Малопольского воеводства 106 матчей, он набрал 128 (75+53) очков.

Минувший сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, "Подхале" завершил на третьем месте турнирной таблицы.-0-