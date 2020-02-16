Белорусский конькобежец Евгений Болгов завоевал серебро юниорского этапа КМ в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Евгений Болгов выиграл серебро юниорского этапа Кубка мира, который продолжается в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Забег на 1500 м среди нео-сеньоров белорус Евгений Болгов завершил с персональным рекордом – 1 мин. 51,590 сек., уступив победителю из Польши Давиду Бужиковскому 0,74 сек. Третье место занял норвежец Ветле Стангеланд (1мин. 51,740 сек.). Четвертое время показал еще один белорус Виктор Руденко (1мин. 51,860 сек). Его соотечественник Алексей Кирпичник замкнул восьмерку сильнейших с итоговым результатом 1 мин. 54,420 сек.

Медаль Евгения Болгова стала восьмой для белорусских скороходов. Днем ранее они выиграли шесть наград. Сегодня бронзу в забеге на 500 м выиграла Екатерина Слоева на состязаниях в Минске.

Финальный Кубок мира среди юниоров, который проходит 15-16 февраля в белорусской столице, собрал под сводами "Минск-Арены" представителей 26 стран. В программе соревнований гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.-0-