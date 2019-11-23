Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл бронзу на турнире в России

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на турнире категории FIS "Хибинская гонка", который проходит в российском Кировске с 21 по 24 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Семенов показал на финише время 23 мин. 38,9 сек. Победу одержал представитель России Рауль Шакирзянов – 23 мин. 21,4 сек. Второе место у его соотечественника Алексея Шимякина – 23 мин. 38,9 сек. В двадцатку сильнейших по итогам старта также попали белорусские лыжники Дмитрий Екименко (13-е место) и Евгений Базылев (18-е место).

Накануне Михаил Семенов на турнире в Кировске стал обладателем золота в гонке на 5 км классическим стилем.-0-