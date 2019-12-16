Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 40-е место на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 40-е место в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию гонки белорусский спортсмен преодолел за 35 мин. 38,8 сек. Первенствовал в данном виде программы норвежец Симен Хегстад Крюгер - 33 мин. 59,3 сек. Второе место у отставшего на 19 секунд от норвежца россиянина Сергея Устюгова, 20 секунд скандинаву проиграл швейцарец Дарио Колонья, выигравший бронзу.

В стартах женщин на 10 км свободным стилем представляющая Беларусь Полина Сероносова завершила гонку на 57-й позиции итогового протокола, отстав на 2 мин. 56,4 сек. от победительницы из Норвегии Терезы Йохауг (итоговое время 25 мин. 2,7 сек.). Вместе с именитой норвежкой на пьедестал поднялись ее соотечественница Хейди Венг - 25 мин. 33,3 сек. и американка Джессика Диггинс - 25 мин. 39,1 сек.

Не сопутствовала удача белорусским спортсменам и в спринтерских гонках. В стартах мужчин Александр Воронов стал 59-м, а у женщин Анастасия Кириллова заняла 38-е место в итоговом протоколе. Первенствовали тут норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сванн соответственно.-0-