Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский наставник футболистов московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге. Его единогласно поддержали эксперты РПЛ и болельщики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре ЦСКА одержал четыре виктории в четырех проведенных матчах и, набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Кроме Виктора Гончаренко в число номинантов входили Юрий Семин ("Локомотив", Москва), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").

Лучшим игроком первого осеннего месяца признан польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк, который забил в сентябре два мяча. Поляк опередил Николу Влашича и Хердура Магнуссона (оба - ЦСКА), Артема Дзюбу ("Зенит", Санкт-Петербург) и Александра Беленова ("Уфа").

Автором самого красивого гола стал Кристиан Нобоа ("Сочи"), который эффектно поразил ворота грозненского "Ахмата" в победном домашнем матче 11-го тура.-0-