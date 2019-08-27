Белорусский силач победил в одном из упражнений турнира мировой серии Ethnosport Challenge – 2019

Представитель Белорусской федерации силового многоборья Руслан Багиров победил в дисциплине по поднятию бревна в турнире мировой серии Ethnosport Challenge ("Этноспорт Челлендж"), сообщили БЕЛТА организаторы соревнований. Турнир прошел в минувшие выходные в селе Атманов Угол Тамбовской области в рамках традиционных русских игр "Атмановские кулачки". По приглашению президента общества "Мировой этноспорт" Алексея Кыласова мероприятия посетила Александра Очирова, посол доброй воли ЮНЕСКО.

В состязании команд по формуле "Сборная России против сборной мира" победила сборная России со счетом 3:1. Гости победили только в одном упражнении – поднятии бревна, в котором лучшим стал наш земляк Руслан Багиров.

Победителем в индивидуальном первенстве стал Владимир Булгаков (Россия), которому в дополнительном упражнении – выталкивании бревном – уступил Андрей Смирнов (Россия). Они оба пришли к финалу с двумя победами. Андрей Смирнов победил в удержании пня и русской традиционной борьбе "за вороток". Владимир Булгаков победил в метании двухпудовой гири и переноске мешков. Он второй раз выиграл турнир (первый раз в 2018 году) и стал единственным двукратным победителем в мировой серии.

Во время русских традиционных игр "Атмановские кулачки" прошли кулачные бои "стенка на стенку", соревнования по различным видам русского этноспорта – играм русмяч и лапте, перетягиванию палки, стрельбе из традиционного лука.

Организаторами турнира выступили общество "Мировой этноспорт", Федерация этноспорта России, Тамбовское общество любителей краеведения при поддержке Администрации Тамбовской области.

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