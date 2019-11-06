Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в Братиславе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира серии "Челленджер" в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго раунда белорус, занимающий 100-е место в мировом рейтинге, встречался со словаком Филипом Хоранским, у которого 173-я позиция в рейтинге АТР, и победил в двух сетах - 6:3, 7:5, затратив на это чуть более часа. В борьбе за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с победителем итальянского противостояния Сальваторе Карузо (97) - Федерико Гайо (154).

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (143) обыграл в 1/32 финала представителя Франции Эллиота Беншетри (208) - 6:1, 7:6 (7:5). Сегодня в поединке 2-го круга Илья Ивашко будет соперничать с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (71).

В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и Артем Ситак из Новой Зеландии уступили американскому дуэту Николас Монро / Натаниэль Лэммонс - 6:4, 3:6, 4:10.

Турнир в словацкой столице завершится 10 ноября.-0-