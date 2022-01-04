Белорусский теннисист Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Аделаиде

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (113-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $521 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белорус встречался с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (40) и уверенно победил в двух сетах - 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 19 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет победитель встречи между итальянцем Джанлукой Магером (62) и аргентинцем Франсиско Черундоло (127). В основную сетку этих соревнований Егор Герасимов пробился через квалификацию, выиграв у австралийца Генри Ламчинниа - 6:0, 6:1 и представителя Молдовы Раду Албота - 6:3, 0:6, 6:2.

На женском турнире в Мельбурне белоруска Александра Саснович (107) пробилась в основную сетку, обыграв в двух партиях украинскую теннисисту Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1. В первом квалификационном раунде белоруска победила австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3. Ольга Говорцова (139) не вышла в основной турнир, уступив первый сет словачке Виктории Кужмовой (162) со счетом 1:6, белоруска не смогла продолжить игру. На старте Ольга Говорцова взяла верх над представительницей Китайского Тайбэя Ен-Шуо Лян (200) - 6:4, 7:6 (7:4).

Сегодня в 1/16 финала турнира в Аделаиде белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27) сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (8). Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала. Ее оппоненткой будет словенка Кайя Юван (100).-0-