Белорусский теннисист Илья Ивашко победил на старте турнира в Марбелье

Илья Ивашко. Фото из архива
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно стартовал на турнире в испанской Марбелье с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорус, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в 1/16 финала испанца Педро Мартинеса, у которого 100-я позиция, - 6:3, 7:6 (7:2). В матче 1/8 финала соперником Ильи Ивашко будет либо испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (56), либо представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (126).
Еще один белорус Егор Герасимов (80) в матче 1/8 финала турнира в итальянском Кальяри сыграет завтра со словенским теннисистом Альяжем Бедене (58).
Соревнования в Испании и Италии завершатся 11 апреля.-0-