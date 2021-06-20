Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 июня 2021
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах В мире
18:59 Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках дорог Регионы
18:29 Американец сказочно разбогател за одну ночь В мире
17:59 Более 250 студентов минского иняза посетили Брестскую крепость в преддверии памятной даты Регионы
17:52 Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы Спорт
17:45 Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи Технологии
17:40 Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне Спорт
17:30 Огонь талантов и сила памяти - молодежная неделя стартует в Гомельской области Регионы
17:21 Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах В мире
17:04 Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться Регионы
16:58 ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция Спорт
16:44 За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек, включая одного подростка Общество
16:08 ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
15:55 РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле Регионы
15:30 Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы Спорт
15:07 Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко В мире
14:39 Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине Спорт
14:32 С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам Культура
14:18 В Москве около 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов В мире
14:03 Выставки, фильм и митинг-реквием: в музее истории ВОВ подготовили программу к 80-летию начала войны Культура
13:47 В Минске ночью несколько экипажей ГАИ преследовали нетрезвого бесправника Происшествия
13:38 Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 25 июня - NASA Технологии
13:32 Второй онлайн-курс для начинающих бизнес-леди запускает ProWomen By Общество
13:14 Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси Общество
13:11 Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882 Общество
12:48 Новый набор в "Органик школу" открыт для белорусских фермеров Общество
12:29 Открытие документальной экспозиции "Дарогі вайны" состоится в Минске 22 июня Культура
12:16 В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
12:02 На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
20 июня 2021, 17:40

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне

Илья Ивашко. Фото atptour.com
Илья Ивашко. Фото atptour.com

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (90-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором квалификационном раунде белорус одолел в трехсетовом поединке австралийского теннисиста Макса Перселла (280) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1. В стартовом матче квалификации Илья Ивашко переиграл в двух партиях еще одного австралийца Джона Смита (350) - 6:4, 7:6 (7:3). Еще один белорус Егор Герасимов (76) освобожден от квалификации и завтра в матче 1/16 финала его соперником будет французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга (80).

На женском турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $235 тыс. белоруска Юлия Готовко (267) также прошла в основную сетку, обыграв в квалификации бельгийскую теннисистку Кимберли Циммерманн (516) - 6:3, 6:3. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (16) стартует с 1/16 финала встречей с одной из победительниц квалификационного раунда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
теннис
Новости рубрики Спорт
Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция
Фото из архива ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Фото из архива Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
Фото j48tennis.net Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине
Фото РИА Новости На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек
Главное
Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882
Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях
Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси
Топ-новости
Лукашенко - медикам: врачи и учителя - зеркало любого государства, будьте достойны этого звания
За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек
Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов
Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске
Жара в Беларуси сохранится 21 июня - объявлен оранжевый уровень опасности
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
Память о Победе может нас объединить в ответе на грозные вызовы современности - Романов
Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви
РЕПОРТАЖ: "В разгар сезона от нас уезжает до 150 загруженных ягодой машин": как на Полесье выращивают клубнику
Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила турок в матче Евролиги
Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь
Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске
Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.