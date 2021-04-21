Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю в Барселоне

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог пробиться в 1/8 финала турнира категории АТР 500 в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 111-е место в мировом рейтинге, оказал серьезное сопротивление третьей ракетке планеты - испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, но все же уступил со счетом 6:3, 2:6, 4:6. Встреча длилась 2 ч 20 мин.

В первом раунде Илья Ивашко уверенно победил нидерландского теннисиста Таллона Грикспура (144-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:1. Белорус пробился в основную сетку этих состязаний через квалификацию, обыграв американского теннисиста Максима Кресси (157-е место) - 6:1, 6:3 и итальянца Федерико Гайо (136-е) - 6:3, 6:2.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (77-е) в стартовом матче обыграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга (71-е) - 7:5, 6:1, а в 1/16 финала уступил итальянцу Яннику Синнеру (19-е) - 3:6, 2:6.

На женском турнире категории WTA 500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $565,5 тыс. седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в поединке 1/16 финала победила китаянку Чжан Шуай (40-е место) - 6:2, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет немка Анна-Лена Фридзам (125-е).

Турниры в Барселоне и Штутгарте финишируют 25 апреля.-0-