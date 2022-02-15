Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Марселе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (49-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 во французском Марселе с призовым фондом 545,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала белорус переиграл в двух партиях словака Норберта Гомбоша (114) - 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В поединке за выход в четвертьфинал соперником Ильи Ивашко будет итальянский теннисист Стефано Травалья (119).

Сегодня на женском турнире категории WTA-500 в Дубае с призовым фондом $703 тыс. свои стартовые встречи проведут две представительницы Беларуси. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала встретится с украинкой Мартой Костюк (49), а Виктория Азаренко (17) сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (31).

Соревнования в Дубае завершатся 19 февраля, а 20 февраля финиширует турнир в Марселе.-0-