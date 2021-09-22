Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (52-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу на турнире категории АТР-250 в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $480 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда белорус сегодня обыграл казахстанского теннисиста Тимофея Скатова (280) - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Вчера в поединке 1/16 финала Илья Ивашко победил представителя Швеции Элиаса Имера (169) - 6:2, 6:4. В четвертьфинале белорус встретится с россиянином Асланом Карацевым (25). Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (97) в 1/16 финала выиграл у француза Бенуа Пера (53) - 7:5, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал Герасимов сыграет с победителем поединка между литовцем Ричардасом Беранкисом (109) и испанцем Карлосом Табернером (117). В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с бразильским дуэтом Рафаэль Матос / Марсело Демолинер.

На женском турнире категории WTA-500 в чешской Остраве с призовым фондом $565 тыс. белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина пробился в четвертьфинал парного разряда, победив российских теннисисток Нателу Дзаламидзе и Яну Сизикову - 6:3, 6:7 (3:7), 10:6. Следующим оппонентом Морозовой и Данилиной будет индийско-китайская пара Саня Мирза / Чжан Шуай.

Соревнования в Нур-Султане и Остраве завершатся 26 сентября.-0-