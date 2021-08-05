Белорусский велогонщик Евгений Королек занял 12-е место в омниуме

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велосипедист Евгений Королек занял 12-е место в трековой дисциплине омниум на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной гонке по очкам белорус показал второй результат, набрав 40 баллов, а по сумме всех заездов занял 12-е место (76 очков). Олимпийским чемпионом в этой дисциплине трековых велогонок стал британский спортсмен Мэттью Уоллс (153 очка), серебро выиграл новозеландец Кэмпбелл Стюарт (129), бронзовую медаль завоевал итальянский велогонщик Элиа Вивиани (124).-0-