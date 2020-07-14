Белорусский защитник Владислав Сурков заключил пробный контракт с минским "Динамо"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший бомбардир плей-офф высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею Владислав Сурков заключил пробный контракт с минским "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба КХЛ.

Предыдущий сезон 19-летний хоккеист провел в фарм-клубе "Динамо" из высшей лиги чемпионата Беларуси, "Минских зубрах". В регулярном чемпионате защитник провел 46 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков. В плей-офф Владислав Сурков принял участие в 16 матчах и отметился 13 (7+6) результативным баллами, став лучшим бомбардиром этой стадии турнира и обратив на себя внимание тренерского штаба "зубров".

Защитник Владислав Сурков - воспитанник бобруйского хоккея, но свое обучение заканчивал в СДЮШОР БФСО "Динамо". В 16 лет вместе с семьей переехал в Минск.-0-