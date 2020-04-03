3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего мы приняли в ограничительные зоны около 700 спортсменов, которым сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус. Спасибо специалистам системы здравоохранения - работаем с ними в самом тесном контакте. Спортсмены и тренеры, которые прибыли из-за границы, находятся на территории спорткомплексов под постоянным медицинским контролем. В течение минимум двух недель проводятся режимно-ограничительные мероприятия с изоляцией прибывших, - рассказала директор центра. - Сейчас наша главная задача - сохранить здоровье атлетов в период подъема заболеваемости без отрыва от учебно-тренировочного процесса". По ее словам, для этого в РНПЦ спорта есть все необходимое: квалифицированные кадры, современная медицинская техника и специальное оборудование.

Ирина Малеваная отметила, что на спортивных базах атлеты находятся под пристальным наблюдением врачей спортивной медицины. Ежедневно в обязательном порядке проводятся термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

В РНПЦ спорта минимизирована возможность заражения атлетов - директор центра "Разграничили потоки спортсменов, которые приходят к нам по времени. Например, футболистов принимают с 9.00 до 10.00, гандболистов - с 10.00 до 11.00", - рассказала директор РНПЦ Ирина Малеваная.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база "Крыжовка", база отдыха "Галактика", а также два центра олимпийской подготовки - в Раубичах и Заславле.

Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах - Гагиев "Сейчас "Раубичи" разбиты на несколько зон. Спортсмены, прибывшие из-за границы, с другими атлетами не пересекаются. Они живут, тренируются и питаются отдельно", - сказал директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Ирина Малеваная добавила, что ограничительные меры внесли определенные неудобства в привычный режим спортсменов, но атлеты понимают, что изоляция - мера вынужденная.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-