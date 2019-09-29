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29 сентября 2019, 23:28

Белорусы не смогли закончить групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе в Йоркшире

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велогонщики Александр Рябушенко и Василий Кириенко не смогли завершить групповую гонку среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виной такого выступления белорусов стали дождевые условия, из-за которых не финишировали многие из участников состязаний в данном виде программы.

Победителем тут стал датчанин Мадс Педерсен, опередивший в финальном рывке итальянца Маттео Трентина и швейцарца Штефана Кюнга, оказавшихся с серебром и бронзой соответственно.-0-

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