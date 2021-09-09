Белорусы победили испанцев в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно стартовала в Суперфинале Евролиги, который проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке предварительной группы В белорусы уверенно обыграли одну из сильнейших команд мира, сборную Испании, с сухим счетом 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Анатолий Рябко, еще по мячу забили Евгений Новиков и Артемий Дрозд.

Завтра белорусская команда встретится с действующими чемпионами мира россиянами, которые сегодня разгромили поляков с результатом 7:2. В последнем матче первого этапа 11 сентября сборная Беларуси, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, сыграет с командой Польши.

В стартовом поединке группы А итальянцы были сильнее швейцарцев - 7:3. Позже сборная Украины будет соперничать с португальцами.

После финиша группового раунда в полуфинал выйдут по две лучших команды из каждой группы. Турнир завершится 12 сентября.

В прошлом году победителями Евролиги в седьмой раз стали португальцы, серебро завоевали швейцарцы, бронза досталась испанцам.-0-